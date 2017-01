भारत की बेटी मिस यूनिवर्स 2016 में करेगी मलेशिया का प्रतिनिधित्व

भारतीय मूल की किरनमीत कौर मिस यूनिवर्स 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। वो इसी महीने 30 जनवरी को मनीला में होने वाले मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मलेशिया का प्रतिनिधित्व करेगी।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 18:03 [IST]

English summary

A 20-year-old Sikh girl will represent Malaysia at the Miss Universe 2016 finals at Manila. Kiranmeet Kaur Baljeet Singh Jassal, won Miss Universe Malaysia title in 2016 and was awarded 'Miss My Dentist Winning Smile' subsidiary title.