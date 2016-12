भारतीय मूल का ये पूर्व पेंशन फंड अधिकारी रिश्वत में मांगता था वेश्याएं, महंगी घड़ियां और ड्रग्स

अमेरिका में भारतीय मूल का एक पेंशन फंड कंपनी का पूर्व अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। आरोप है कि उसने दलाल कंपनियों से रिश्वत लेकर उन्हें बिजनेस दिया। रिश्वत में उसने वेश्या, ड्रग्स और महंगी घड़ियां लीं।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 16:19 [IST]

indian origin ex-official use to accept prostitutes and drugs