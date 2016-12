सामने की बिल्डिंग में कपड़े बदल रही लड़कियों को देखने के चक्कर में खिड़की से गिरा युवक, मौत

कमरे की खिड़की के सामने की बिल्डिंग के कमरे में लड़कियों को देखने के चक्कर में इस शख्स के ये ही ख्याल नहीं आ कि खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश उसकी जान ले सकती है।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 15:51 [IST]

English summary

Indian man falls to death in sharjah while peeping into a room of ladies