मिशेल ओबामा के शिक्षा अभियान के लिए चुनी गई ये भारतीय-अमेरिकी छात्रा

अभियान का उद्देश्य 'बेटर मेक रूम' स्टूडेंट एडवायज़री बोर्ड के जरिए किशोरअवस्था के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए अवसर प्रदान करना है। इस अभियान में स्वेथा इकलौती भारतीय-अमेरिकी छात्रा है।

इस बोर्ड के लिए 17 छात्र-छात्राओं में से 12 हाई स्कूल और 5 कॉलेज के छात्रों को चुना गया है। स्वेथा वर्जिनिया के थोमस जैफरसन हाई स्कूल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की छात्र है। आपको ये भी बता दें कि स्वेथा 'Everybody Code Now' की संस्थापक और सीइओ हैं जिसमें नवयुवको को इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्दमी बनने के गुण सिखाए जाते हैं। गौरतलब है कि स्वेथा एक भरतनाट्यम की अच्छी डांसर है और 2015 में वाइट हाउस कैम्पेन ऑफ चेंज से समान्नित भी की जा चुकी हैं। इतना ही नहीं स्वेथा को इंटरनेशनल लिटरेसी एसोसिएशन 2016, 30 अंडर 30 के लिए भी नामाअंकित किया गया था।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 14:53 [IST]

