भारतीय अमेरिकी मुसलमान हसन मिन्‍हाज ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर उड़ाया राष्‍ट्रपति का मजाक। व्‍हाइट हाउस कॉरेसपॉन्‍डेंट डिनर पर उड़ी ट्रंप की धज्जियां।

Watch @hasanminhaj roast @realDonaldTrump at the White House correspondents' dinner #whcd2017 pic.twitter.com/OUTPznDUUE

Story first published: Monday, May 1, 2017, 10:11 [IST]

Indian American Muslim Hasan Minhaj rosated Donald Trump at White House Correspondents dinner.

