व्‍हाइट हाउस में नेशनल सिक्‍योरिटी काउंसिल में रह चुके भारतीय मूल के अनीश गोयल ने कहा कि ओबामा प्रशासन के लिए भारत नहीं बल्कि पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान हमेशा से था प्राथमिकता।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 15:50 [IST]

English summary

For outgoing US President Barack Obama India was never a priority in South Asia but Pakistan and Afghanistan says former senior director for South Asia at the National Security Council.