आईआईटी चेन्‍नई के प्रदीप गुप्‍ता बने अमेरिका के सबसे बड़े राज्‍य कैलिफोर्निया के शहर के मेयर। अमेरिका के सबसे बड़े राज्‍य की जिम्‍मेदारी संभालने वाले दूसरे भारतीय-अमेरिकी मेयर हैं प्रदीप गुप्‍ता।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 15:06 [IST]

English summary

IIT engineer Indian American Pradeep Gupta is now mayor of California US.