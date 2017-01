देखा पत्नी के बेवफाई का सपना, हकीकत में उस पर किया जानलेवा हमला

पेंसिलवेनिया में एक पति ने सपने में देखा कि उसकी पत्नी ने उससे बेवफाई की , जिसके बाद नीद से उठते ही पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 6:18 [IST]

English summary

Husband attacks on his wife. Husband he dreams that his wife is cheating with him.pennsylvania