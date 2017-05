कैसे स्तन कैंसर का पता लगाएगी ये ब्रा?

मेक्सिको के एक स्टूडेंट ने बनाई ब्रा, मेक्सिको के राष्ट्रपति ने भी दी बधाई

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, May 5, 2017, 12:15 [IST]

English summary

How this bra will detect breast cancer ?