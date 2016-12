नवंबर 2015 में टर्की की सेना के रूस के दो फाइटर जेट्स को गिराने के बाद से ही दोनों देशों में तनाव। अब राजदूत की हत्‍या के बाद दोनों देशों में हो सकती है युद्ध की स्थिति।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 14:44 [IST]

English summary

The killing of Russia's ambassador to Turkey in Ankara could escalate tensions and experts feel it has the potential to start a war between the two countries.