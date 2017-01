राष्‍ट्रपति पार्क ग्‍यून हाई से जुड़े भ्रष्‍टाचार केस में हो रही है साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग ग्रुप के मालिक से पूछताछ। न 22 घंटे तक सोने दिया गया और लंच में मिला सिर्फ पांच डॉलर का लंच बॉक्‍स।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 16:30 [IST]

South Korea's massive Samsung Group's boss Jay Y. Lee is being questioned in a corruption scandal. He was given a $5 box meal for lunch and did not sleep in over 22 hours.