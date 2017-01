वर्ष 2013 में मॉस्‍को में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के दौरान नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप नजर आए थे एक रशियन पॉप वीडियो में। इस वीडियो को रूस के अरबपति और रियल एस्‍टेट डेवलपर के बेटे ने बनाया।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 16:25 [IST]

English summary

How President elect Donald Trump made cameo in 2013 Russian pop video which was produced by a son of Russian billionaire.