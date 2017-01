वर्ष 2009 में कैपिटॉल हिल में पहले स्‍टेट ऑफ द यूनियन से लेकर शिकागो में फेयरवेल स्‍पीच तक राष्‍ट्रपति बराक ओबामा पर साफ नजर आया उम्र का असर।

Wednesday, January 11, 2017, 12:02 [IST]

From 2009's first State of the Union Address to his farewell speech, it is clearly visible that US President Barack Obama is ageing very fast.