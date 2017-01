एक लाख करोड़ रुपए की कीमत से तैयार होगी अमेरिका-मैक्सिको के बीच बॉर्डर वॉल

सीनेट के नेता ने कांग्रेस अमेरिका के सदर्न बॉर्डर पर दीवार बनाने के प्‍लान पर बढ़ रही है आगे। करीब 12 से 15 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा दीवार बनाने पर। मैक्सिको ने किया कीमत अदा करने से इंकार।

Story first published: Friday, January 27, 2017, 10:37 [IST]

English summary

Senate majority leader Mitch McConnell has estimated the cost for building a wall on US-Mexico border will be between $12 and $15 billion.