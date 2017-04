पूर्व अमेरिकी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा एक पब्लिक स्‍पीच के लिए ले रहे हैं करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए। हाल ही में वॉल स्‍ट्रीट बैंक के एक कार्यक्रम के लिए हैं करीब 400,000 अमेरिकी डॉलर।

Former US President recently got $400,000 for a speech to a Wall Street Bank.