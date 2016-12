वर्ष 2015 में जापान में आए थे सिर्फ 1,842 भूकंप तो वर्ष 2016 में बढ़ गया आंकड़ा। वर्ष 2011 में जापान में रिकॉर्ड किए गए थे 10,000 से ज्‍यादा भूकंप।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 18:06 [IST]

English summary

Number of earthquakes that struck Japan in 2016 exceeded 6,500. According to Japan Meteorological Agency the number is three times more than previous year.