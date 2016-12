ट्रंप और ओबामा की जुबानी जंग, ट्रंप ने कहा उनसे नहीं जीत सकते थे ओबामा

फिर शुरू अमेरिका के निवर्तमान राष्‍ट्रपति बराक ओबामा और नए राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के बीच जुबानी जंग। ट्रंप ने बराक ओबामा को दिया जवाब कहा चुनावों में नहीं जीत सकते थे ओबामा।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 16:44 [IST]

President Elect Donald Trump said there was no way President Barack Obama could have defeated him.