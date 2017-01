जनवरी 2015 में जब भारत आए थे अमेरिका के राष्‍ट्रपति बराक ओबामा तब व्‍हाइट हाउस और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बीच हुआ था हॉटलाइन का ऐलान। अगस्‍त 2015 में शुरू हुई थी दोनों देशों के बीच हॉटलाइन।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 12:28 [IST]

Hotline between India and US to continue post January 20.