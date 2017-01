प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर में ऐसा क्या दिख रहा, सोशल मीडिया पर क्यों हो रहे चर्चे

कैलीफोर्निया। प्रियंका चोपड़ा इस समय सोशल मीडिया पर चर्चाओं में हैं। इसकी वजह भी खास है। उनकी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में हिस्सा शामिल होने की तस्वीरें हैं, जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पिछले काफी समय से हॉलीवुड पर अपनी छाप छोड़ रहीं प्रियंका पहली बार गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स 2017 में नजर आईं हैं। अवार्ड्स में पहली बार उनकी मौजूदगी के साथ-साथ एक और वजह भी उनके लेकर चर्चाओं की है।

क्रिस्टियान इचरलिच के डिजाइन किए गाउन में प्रियंका इन अवार्ड्स में बेहद हॉट दिख रही हैं। गाउन में प्रियंका की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर हैं और भारत के सोशल मीडिया यूजर्स लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो गाउन में हॉलीवुड की हीरोइनों से ज्यादा हॉट दिखी हैं। पीसी के नाम से मशहूर प्रियंका की हॉटनेस के चर्चे अवार्ड्स के दौरान ही शुरू हो गए थे। प्रियंका ने रेड कार्पेट पर अपने हुस्न का जलवा बिखेरा तो इस दौरान उनकी अदाओं पर सबकी निगाहें ठहर गईं। प्रियंका चोपड़ा ने जेडी मोर्गन के साथ मिलकर अवॉर्ड बांटे। स्टेज पर उन्होंने बेस्ट एक्टर इन टीवी सीरीज-ड्रामा के विजेता बिली बॉब को ट्रॉफी भी दी। प्रियंका को गोल्डन ग्लोब के लिए न्योता दिया था। वो काफी समय से हॉलीवुड में काम कर रही हैं।

Quoting my favourite #MerylStreep from last night. When u have a broken heart...turn it into art. You are astounding! #fangirl pic.twitter.com/gPmoprWLLg