अमेरिका के पूर्व राष्‍ट्रपति जॉर्ज बुश की बेटियों जेना और बारबरा बुश ने लिखी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा की बेटियों को चिट्ठी। चिट्ठी में व्‍हाइट हाउस के बाद की जिंदगी को लेकर दी कुछ खास टिप्‍स।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 17:51 [IST]

English summary

Former US President George Bush's daughters wrote a letter to President Barack Obama's daughter.