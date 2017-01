ब्राजील की जेल में फिर गैंगवॉर, कैदियों ने काट डाले एक-दूसरे के सिर

ब्राजील की जेल में फिर भड़का गैंगवॉर। 26 कैदियों की मौत। अब तक तीन बार जेलों में हो चुके हैं दंगे जिनमें करीब 100 कैदियों की हो चुकी है मौत।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 17:31 [IST]

English summary

26 prisoners beheaded in riot at Natal prison in Brazil.