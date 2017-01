फेसबुक पर 3 घंटे तक LIVE दिखाया युवती से गैंगरेप, 200 लोगों ने देखा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना स्टोकहोम के उत्तर में स्थित उप्पसल इलाके में हुई। वीडियो में एक लड़का दिख रहा था जिसके हाथ में पिस्‍टल था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 11:16 [IST]

English summary

Three young men suspected of gang raping a woman in Sweden and livestreaming the attack on Facebook have been detained, police said, urging social media users today to turn over the footage.