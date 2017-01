अभिनेत्री के चेहरे पर ब्वॉयफ्रेंड ने फेंका तेजाब, हमेशा के लिए गई आंखों की रोशनी!

गेसिका के चेहरे पर तेजाब हमले के बाद उनकी हालत नाजुक है। उनके एक्स ब्वॉयफ्रेंड जॉर्ज एडसन पर गेसिका पर तेजाब फेंकने का आरोप है। डॉक्टरों का कहना है कि अब वो शायद ही कभी देख पाएंगी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 13:46 [IST]

English summary

Former Miss Italy contestant could lose her sight after ex boyfriend throws acid in her face