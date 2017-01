चीन के पूर्व राजदूत ने कहा, मसूद अजहर पर अपने रुख में बदलाव करे चीन

कोलकाता में रहे चीन के पूर्व काउंसल जनरल माओ सिवेई ने लिखा ब्‍लॉग। सिवेई के ब्‍लॉग से साफ कि जैश-ए-मोहम्‍मद कमांडर मौलाना मसूद अजहर के मुद्दे पर चीन सरकार के अंदर ही हो सकते हैं मतभेद।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 10:32 [IST]

English summary

Former Chinese envoy feels China should change its stance on Masood Azhar in his blog.