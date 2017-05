इश्क की ख़ातिर जा पहुंचीं जॉर्जिया से जेल

इस लेस्बियन जोड़े को प्रेम के कारण तुर्की की जेल में भी क़ैद रहना पड़ा. पढ़ें, यह दिलचस्प प्रेम कहानी.

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 11:00 [IST]

for the sake of love she Jailed from Georgia