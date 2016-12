चीन और नेपाल की सेनाओं की ज्‍वाइंट मिलिट्र एक्‍सरसाइज के साथ बढ़ाई भारत की चिंताएं। भारत के साथ बनते-बिगड़ते संबंधों के बीच एक्‍सरसाइज चीन-नेपाल की करीबी का सुबूत।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 10:08 [IST]

English summary

First military exercise between Nepal and China next year causing worries for India. This exercise will be held next year.