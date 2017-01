फिनलैंड में काम न करने वालों को भी हर माह सरकार देगी 40,000 रुपए की सैलरी

गरीबी, लाल फिताशाही को खत्‍म करने और रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से फिनलैंड की अनोखी पहल। काम न करने वाले लोगों को भी मिल रही हर माह 560 यूरो या 40,000 रुपए की सैलरी।

Wednesday, January 4, 2017, 15:06 [IST]

English summary

Finland has become the first nation in Europe to pay $587 to unemployed citizens a basic monthly income.