फेसबुक अपने स्‍टॉफ में 3000 और लोगों का इजाफा करने जा रहा है। ये 3000 लोग फेसबुक लाइव के उस कंटेट को मॉनीटर करेंगे जो लोग लाइव ही हत्‍या और आत्‍महत्‍या कर देते थे।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 20:50 [IST]

English summary

Facebook to add 3,000 workers to fight streaming of live violence