अलगे माह लैटिन अमेरिका की यात्रा पर जा रही हैं ताइवान की राष्‍ट्रपति साइ इंग वेन अमेरिका में ठहरेंगी। चीन के विरोध के बावजूद वेन जा रही हैं अमेरिका। चीन के साथ तनाव और बढ़ने की उम्‍मीद।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 15:21 [IST]

English summary

Even after China's objection Taiwan President Tsai Ing-wen will pass through the US next month. This move can anger China which urged US to block a transit stopover.