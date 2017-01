चांद पर जाने वाले अंतिम अंतरिक्ष यात्री यूजिन सरनेन का निधन

यूजिन सरनेन चांद पर पहुंचने वाले अंतिम व्यक्ति थे। पिछले कई दिनों से वो स्वास्थ्य कारणों से जूझ रहे थे।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 11:02 [IST]

Eugene Cernan the last astronaut to walk on the moon, dies.