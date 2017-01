पति ने पत्नी को तीसरी मंजिल की खिड़की से फेंका, पुलिस से बचने को किया तमाशा

नशे मे धुत पति से पत्नी की किसी बात को लेकर अनबन हो गई। अनबन से शुरू हुई बात बढ़कर मारपीट तक पहुंच गई। लेकिन जब नशे में धुत पति का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने पत्नी को खिड़की से धक्का दे दिया।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 14:17 [IST]

English summary

Drunken husband throws wife out the window in rome