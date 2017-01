अमेरिकी इतिहास के सबसे बूढ़े राष्‍ट्रपति हैं डोनाल्‍ड ट्रंप जो 70 वर्ष की उम्र में लेंंगे शपथ। 19 जनवरी को लिंकन मेमोरियल पर हुआ कांसर्ट। उप-राष्‍ट्रपति के साथ ट्रंप ने दी थी शहीदों को श्रद्धांजलि।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 19:26 [IST]

President Elect Donald Trump to take oath as the 45th US President, who was elected in November.