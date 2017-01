दो बाइबिल के साथ शपथ लेंगे नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप। एक उनकी मां की और दूसरी अब्राहम लिंकन की बाइबिल है। लिंकन की बाइबिल पर ही हाथ रखकर राष्‍ट्रपति ओबामा ने भी दोनों बार ली थी शपथ।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 17:41 [IST]

English summary

Donald Trump US President elect to be sworn into office with Abraham Lincoln’s Bible.