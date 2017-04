राष्‍ट्रपति बनने से पहले डोनाल्‍ड ट्रंप को लगता था राष्‍ट्रपति का काम होता है बहुत आसान। 100 दिन पूरे होने पर बोले बहुत मिस करते हैं पहले वाली जिंदगी।

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 12:57 [IST]

Donald Trump thought being US president would be an easier job.