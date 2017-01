अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर बनेगी 3200 किलोमीटर की बड़ी दीवार, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया आदेश

अपने चुनावी अभियान के दौरान ही ट्रंप ने अमेरिका-मेक्सिको की 3200 किलोमीटर लंबी सीमा पर दीवार बनाने की बात कही थी और अब उस वादे को पूरा करते हुए दीवार बनाने के आदेश दे दिए हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 6:37 [IST]

English summary

donald trump sings the order to make wall on america-mexico border