साउथ कोरिया के ऐलान के बाद नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ट्विटर पर कहा कभी नहीं बन सकती अमेरिका पर हमला करने वाली मिसाइल। किम जोंग उन ने नई अमेरिकी सरकार पर दबाव डालने की की थी एक कोशिश।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 11:14 [IST]

English summary

US President elect Donald Trump has said that North Korea would not develop a nuclear missile capable of reaching US territory.