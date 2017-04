अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने अपने 100 दिन पूरे होने के मौके पर एक इंटरव्‍यू में कहा परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम की वजह से नॉर्थ कोरिया के साथ बड़ा संघर्ष किसी भी पल संभव।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 12:59 [IST]

US President Donald Trump has said that a major conflict with North Korea is possible.