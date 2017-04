अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा भारत, चीन, रूस और बाकी देश क्‍लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए गरीब देशों की मदद करने में करते हैं आनाकानी।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 11:15 [IST]

English summary

US President Donald Trump who will mark 100 days of his presidency on 29th April, has said that Russia, China and India pay too little to help poorer countries battle climate change.