नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने व्‍हाइट हउस में कम्‍यूनिकेशन एंड रिसर्च डायरेक्‍टर के डिप्‍टी के तौर पर नियुक्‍त किया भारतीय मूल के राज शाह को।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 11:59 [IST]

English summary

US President elect Donald Trump has appointed Indian origin Raj Shah as his deputy director of communications and research director at White House.