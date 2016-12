अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने कहा नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप भारत से सीखें चीन के लिए प्रभावशाली नीति कैसी होनी चाहिए।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 18:12 [IST]

English summary

According to Foreign Policy magazine President elect Donald Trump should learn from India how to deal with China.