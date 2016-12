चीन की मीडिया ने कहा एक बिगड़े बच्‍चे भारत को सीखना होगा कैसे अमेरिका के नए राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के 'वन चाइना' पॉलिसी को चैलेंज करने के बाद चीन ने कैसे दिया जवाब।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 10:01 [IST]

Chinese official media has warned India and said don't use Dalai Lama card. Chinese media also called India a spoil kid.