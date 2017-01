एप्‍पल के भारत में निवेश से चिढ़ा चीन और बड़ी कंपनियों की भारत के लिए बढ़ते उत्‍साह के लिए दी चेतावनी। कहा भारत ने निपटना है तो फिर मैन्‍यूफैक्‍चरिंग की ताकत बढ़ानी होगी।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 15:00 [IST]

English summary

Chinese media says China needs manufacturing upgrade to tackle India.