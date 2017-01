चीन ने दी ट्रंप को धमकी, वन चाइना पॉलिसी को मानें नहीं तो लेंगे बदला

ताइवान की राष्‍ट्रपति साई इंग-वेन के अमेरिका पहुंचते ही नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के लिए आई वॉर्निंग। चीन ने कहा अगर वन चाइना पॉलिसी को किया खत्‍म तो अमेरिका से लेंगे बदला।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 17:04 [IST]

English summary

State run Chinese tabloid Global Times has warned US President Elect Donald Trump. The daily has said that China would take revenge if Trump try to end One-China policy.