नए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को फिर दी चीन ने चेतावनी। ताइवान पर अगर नहीं बदलेंगे रुख तो फिर चीन भी नहीं बैठेगा शांत। इससे पहले साउथ चाइना सी को लेकर दी थी युद्ध की धमकी।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 14:18 [IST]

China has again given a warning to coming US President Donald Trump on Taiwan Policy and says it will take off its glove if he continues on Taiwan.