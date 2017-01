साउथ चाइना सी पर चीन ने दी अमेरिका को युद्ध की धमकी

साउथ चाइना सी पर पर अमेरिका के भावी विदेश सचिव रेक्‍स टिलरसन के बयान से भड़का चीन। कृत्रिम द्वीप पर चीन को रोका तो फिर छिड़ेगा चीन के साथ बड़ा युद्ध।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 9:58 [IST]

English summary

Chinese media has warned of a 'large scale war' if US blocks its access to the artificial island in South China Sea.