चीन ने फाइटर जेट FC-31 के साथ दी अमेरिका और ब्रिटेन को चुनौती

दुनिया के मोस्‍ट एडवांस्‍ड फाइटर जेट को चैलेंज करने के लिए चीन ने जे-31 फाइटर जेट का किया सोमवार को परीक्षण। एफसी-31 जियरफाल्‍कन दिया है इस फाइटर जेट को नाम।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 18:53 [IST]

English summary

China has tested the latest version of its fifth generation of J-31 stealth fighter jet.