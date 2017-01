शिनजियांग की सरकार ने किया ऐलान पाकिस्‍तान से सटी सीमा पर सुरक्षा होगी और सख्‍त। आतंकवादियों की घुसपैठ न होने पाए इसके लिए चीन सील करेगा पाकिस्‍तान से लगा बॉर्डर।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 18:51 [IST]

English summary

China to seal its border with Pakistan to curb terrorism.