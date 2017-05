चीन ने कहा भारत पाकिस्‍तान के बीच कश्‍मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए मध्‍यस्‍थता करने को तैयार। चीन का कहना 50 बिलियन डॉलर वाला चीन-पाकिस्‍तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पीओके से गुजरना इसकी अहम वजह।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 17:33 [IST]

English summary

