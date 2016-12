यूएनएससी के स्‍थायी चीन ने सोमवार को भारत की इंटर-कॉन्टिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल (आईएसबीएम) अग्नि-V की सफल लॉन्‍च से परेशान होकर इस टेस्‍ट के मुद्दे पर भारत को घेरने का मन बनाया है।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 10:04 [IST]

China wants to question India's successful launch of Agni-V ballistic missile at United Nations Security Council (UNSC). Chinese foreign minister has issued a statement on Tuesday for this purpose.