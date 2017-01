भारत की एनएसजी एंट्री पर बोला चीन, अमेरिका को नहीं दे सकते फेयरवेल गिफ्ट

चीन ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की एंट्री पर कहा ओबामा प्रशासन को फेयरवेल गिफ्ट नहीं दे सकते। नॉन-एनपीटी देशों की एनएसजी एंट्री पर चीन का रुख एकदम साफ।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 16:57 [IST]

English summary

China make it very clear to US that India's NSG entry can't be a farewell gift to Obama administration.